Parco di Portofino: “Confini, strumentalizzazione politica”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Il Parco di Portofino sta diventando una questione di bandiera. Inammissibile per la tutela di un’area di protetta che salvaguardi le esigenze del territorio, attualmente declassata a continuo “risiko” tra partiti. In risposta al consigliere Garibaldi in Consiglio regionale evidenziamo che l’interlocuzione con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica non si è mai interrotta per definire la perimetrazione definitiva del Parco Nazionale, utile anche al superamento dei contenziosi. Tutte le azioni hanno seguito la massima trasparenza, per cui stupiscono alcune labirintiche affermazioni. Per raggiungere l’intesa ai fini della perimetrazione definitiva del Parco la proposta aggiornata è stata trasmessa dalla Regione al ministro e al sottosegretario il 17 maggio ed evidenzia una configurazione adeguata ai fini gestionali, di tutela e di controllo. Non risulta che sia prevista un’estensione minima per l’istituzione dei parchi nazionali, è invece prioritario evitare di diluire le risorse pubbliche su superfici che comprendano aree fortemente urbanizzate, così come segnalatoci dai soggetti coinvolti”.

