Per il presidente della Feralpisalò il calendario di B partirà con “X e Y” al posto di Reggina e Lecco

La presentazione del nuovo calendario di Serie B è prevista per il prossimo 11 luglio a Como ma secondo il presidente della neopromossa Feralpisalò in quell’occasione è probabile che le giornate escano con delle x e delle y al posto, presumibilmente, di Reggina e Lecco. Nella conferenza stampa odierna per la presentazione della stagione infatti il patron del club Giuseppe Pasini – che al momento è ancora consigliere federale – ha parlato anche della situazione delle due società già respinte dalla Covisoc e in procinto di essere esaminate dalla Figc. “Oggi come oggi la Reggina sembra quella più a rischio – ha spiegato – e se non viene ammessa tocca al Brescia rientrare in cadetteria. Balata si è espresso abbastanza chiaramente dicendo di non voler allargare la Serie B oltre le 20 squadre, venerdì il presidente Gravina porterà le sue motivazioni e potrebbe anche essere che l’11 luglio si trovino X e Y al posto dei nomi delle squadre perché – conclude – ci saranno tutti i ricorsi di chi verrà escluso che non si ritirerà in sordina”.

