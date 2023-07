Pietra Ligure nel segno del turismo accessibile: snorkeling e sport acquatici

Pietra Ligure. Al via oggi, martedì 4 luglio, sulle spiagge libere attrezzate del litorale di levante “bagni di levante” e “ex Leonessa”, le attività ludico motorie di acquaticità inclusive e completamente gratuite previste dal progetto “Mare per tutti – Tutti per mare”, dedicate alle persone con disabilità motoria, intellettiva, disagi psico-fisici di vario grado e finalizzate al loro benessere psico-fisico attraverso l’interazione con l’ambiente marino, la spiaggia e il mare.

Tutte le informazioni sulle modalità di accesso, le attività, gli orari e le spiagge sono disponibili sul sito www.visitpietraligure.it, presso l’ufficio IAT del Comune di Pietra Ligure (piazza Martiri della Libertà, tel. 019.62931550, iat@comunepietraligure.it) e l’Infopoint “family experience” (via Matteotti angolo piazza San Nicolò, dalle h. 17 alle 19,30 e dalle h. 21 alle 22,30), nonché presso l’Infopoint “Mare per tutti Tutti per mare” (Chiostri di Santa Caterina, Finalborgo) e, ancora, presso gli uffici IAT dei Comuni di Borgio Verezzi (viale Cristoforo Colombo 47) e Loano (piazza Italia, 2).

