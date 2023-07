Riconoscimento a Rocchetta Vara per il racconto scritto dai bambini della primaria

Il racconto Il fantasma del castello di Suvero, realizzato dalla scuola primaria di Rocchetta Vara, fa breccia al Premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”, indetto dall’Unione nazionale Pro Loco d’Italia (Unipli). Prima edizione nel 2012, il premio, che ha avuto come presidente l’illustre linguista Tullio De Mauro, è aperto a tutti gli autori in lingua locale e articolato in diverse sezioni a cui possono partecipare racconti, poesie e volumi in una delle lingue locali o dialetti d’Italia.

In occasione dell’edizione 2022/23 del premio, la scuola primaria di Rocchetta Vara ha partecipato, come detto, con il racconto Il fantasma del castello di Suvero, che è stato apprezzato al punto da vedere la Pro Loco di Rocchetta ricevere la menzione d’onore per la diffusione del premio e il coinvolgimento degli istituti scolastici; unico riconoscimento ottenuto in tutta la Liguria per questa edizione della manifestazione, sottolineano dalla Pro Loco.

La premiazione è avvenuta a Roma, in Campidoglio, nella prestigiosa Sala della Protomoteca. Vivi complimenti dall’amministrazione comunale alla giovane – nata nel dicembre 2022 – Pro Loco di Rocchetta. Soddisfazione anche da parte del Comitato Unipli La Spezia. Nelle precedenti edizioni riconoscimenti nell’ambito del premio erano stati conferiti anche alle Pro Loco di Vezzano Ligure e Pitelli.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com