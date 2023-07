Ridimensionamento sportelli Inps Finale e Carcare, i sindacati incontrano il Prefetto: “Inaccettabile”

Savona. I sindacati (CGIL, CISL, UIL di Savona) e le categorie del pubblico impiego e dei pensionati hanno incontrato il prefetto Enrico Gullotti e il presidente regionale dell’Inps. Sul tavolo i servizi pubblici in provincia e gli sportelli dell’istituto di previdenza.

“Carenza personale? – commentano i sindacati -. L’INPS prevede di ridurre le aperture su Finale, da 5 giorni a settimana di apertura fisica (come avviene oggi) a soli 2 giorni a settimana, mentre per Carcare si valuta di non ripristinare nessuna apertura fisica, decisa dal periodo covid ad oggi, e chiudere definitivamente l’ufficio. Per la CGIL di Savona sono inaccettabili ulteriore ridimensionamenti delle sedi INPS in provincia di Savona che, se attuati, ricadranno nuovamente su migliaia di cittadini”.

