Genova. Il count down al ritrovo sta arrivando agli ultimi giorni e come già ipotizzato, è presumibile che a ritrovarsi a Bogliasco e a salire sul pullman per Livigno, siano solo (o quasi) giocatori già ora tesserati per la Sampdoria.

Il che non è detto che sia un male assoluto, perché Pirlo avrà il tempo per vederli direttamente all’opera, senza essere costretto a scelte solo ‘per sentito dire’.

» leggi tutto su www.genova24.it