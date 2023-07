‘Santa’: sabato 18 ai bagni Minaglia, cena benefica pro Argus

Festa d’estate e cena in spiaggia a scopo benefico con la Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure. Ha collaborato all’organizzazione dell’evento anche la Pro Loco col presidente Adriano Bena. Appuntamento sabato 18 luglio ai Bagni Minaglia, in via Milite Ignoto. L’apertura è alle 20. Si tratterà di una “standing dinner”, come dicono gli anglosassoni: una cena in piedi. Nel menu ci saranno paella, fritto misto, dolce, bibite, acqua e vino. Il prezzo è stato fissato in 40 euro a testa. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività sportive dell’Argus, l’acquisto di nuove imbarcazioni e per sostenere altre realtà di volontariato sammargheritesi.

» leggi tutto su www.levantenews.it