Scherma, ai Mondiali di Milano anche il tecnico Michele Favorito

E’ un grNDE onore per il Circolo Scherma La Spezia annunciare che il proprio tecnico delle armi di livello nazionale, Michele Favorito, è stato convocato per prestare servizio ai Mondiali di Milano 2023, che si terranno a luglio nella città della Madonnina. Michele ha sempre partecipato attivamente all’ organizzazione degli eventi della nostra società prima come genitore volontario e poi, in seguito a numerosi corsi di formazione e ore di tirocinio, come tecnico delle armi federale. Ora a Michele si prospetta questa bellissima esperienza formativa, in cui avrà l’ opportunità di confrontarsi con colleghi provenienti tutto il mondo e soprattutto di partecipare attivamente alla buona riuscita della massima competizione schermistica dopo le Olimpiadi, portando avanti il nome e i colori della nostra scuola di scherma, anche in questo nuovo ambito.

