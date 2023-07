Tassa di soggiorno Savona, la minoranza presenta proposta di modifica: esenzione per bambini, disabili e studenti

Savona. Esenzione fino a 14 anni, per disabili gravi, scolaresche in gita, guidatori di pullman e guide turistiche con almeno 25 persone, iscritti all’Università di Genova fino a 26 anni oltre per i vigili del fuoco e forze dell’ordine in trasferta (come aveva inizialmente presentato la giunta in commissione, poi ritirata in consiglio comunale dopo la presentazione degli emendamenti dell’opposizione). E’ la proposta di modifica al regolamento della tassa di soggiorno presentata dalla minoranza consiliare.

Verrà discussa nella prima commissione e poi passerà nel prossimo consiglio (presumibilmente a fine luglio). La proposta è stata firmata da tutti i gruppi di minoranza escluso Toti per Savona (Pietro Santi e Ileana Romagnoli).

