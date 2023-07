Un Neil Simon d’autore a Teatrika! Si ride con “Andy e Norman”

Continua la maratona teatrale del Concorso Nazionale Teatrika con una media di 400 spettatori a serata. Mercoledì 5 luglio 2023 sarà la giovanissima e talentuosa Compagnia a Ufo a mettere in scena (Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati, Roma), uno dei testi più divertenti del grande Neil Simon, “Andy e Norman”, e si preannuncia una serata di gran divertimento! “Andy Mancini e Norman Gambino, scrittori decisamente squattrinati, condividono un appartamento che gli fa un po’ da casa e un po’ da ufficio, racconta il regista Leonardo Della Croce, Norman, scrittore geniale ma un po’ sopra le righe, si innamora di Sophie, la loro nuova vicina, ed arriva a dedicarvisi con metodi bizzarri, mettendo da parte il lavoro. La ragazza a questo punto attirerà le antipatie di Andy, che vorrebbe vedere il suo socio al lavoro, ma cosa accadrà quando Andy si accorgerà che anche Sophie non sopporta i metodi di Norman? Lei comincerà quindi a vorticare nel loro appartamento entrando a pieno titolo nella vita dei due scrittori dando vita a un turbinio di creditori, anziane miliardarie, cetriolini nani ed uncinetti”. Questo atto unico di un’ora e trenta minuti, è interpretato dagli attori Silvia Fazzi, Mattia Salini e Mirko Chisci. Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra, nell’ Area verde del Centro Sociale polivalente di Via Carbonara 32 – 19033 Castelnuovo Magra. In caso di pioggia nella Sala Convegni adiacente. Dalle 19:30 apericena al bar di Teatrika su prenotazione al 3475454359 Arci Wave. Inizio spettacoli alle 21:30 ad ingresso gratuito, info 3358254436, fb Teatrika Compagnia degli evasi.

