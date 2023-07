Area cani alla Maggiolina, Crovara e Tarabugi: “Disservizi e pericoli per animali e persone”

“Alcuni residenti proprietari di cani hanno segnalato che al Parco della Maggiolina zona di sgambatura, area cani pericolosi, entrata da via Osvaldo Prosperi, vi sono numerose buche non visibili dagli animali in quanto nascoste dall’erba e da una attenta verifica risulta che parecchi cani hanno subito infortuni con successiva denuncia di richiesta danni all’ufficio Sinistri del Comune”. Queste le motivazioni che hanno spinto i consiglieri Gina Gabriella Crovara e Marco Tarabugi a presentare al sindaco e all’amministrazione del Comune della Spezia un’interpellanza che verrà discussa nei prossimi giorni.

Per Crovara e Tarabugi: “La situazione attuale è la seguente: recinzione inadeguata e con evidenti aperture e rattoppi, buche evidenti di pericolo sia per i cani che per i frequentatori, L’area cuccioli è priva di alberi indispensabili nei periodi estivi per la calura alla quale sono sottoposti i piccoli, frequente disservizio sulla raccolta rifiuti e non da ultimo fontana mal funzionante, il pulsante per erogare l’acqua, è talmente duro che occorrono due mani per spingerlo, non rimane aperto per cui è necessario tenerlo costantemente premuto”.

