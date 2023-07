Genova. Un uomo di 44 anni, impegnato in un’escursione in mountain bike, è rimasto coinvolto in un incidente nei boschi della Busalletta, in valle Scrivia.

Il biker ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito in una scarpata. Cosciente non riusciva però a risalire il pendio anche per via delle ferite ma è riuscito a chiamare i soccorsi.

» leggi tutto su www.genova24.it