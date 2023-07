Camogli: U Dragun ha raggiunto la Gorgona a remi, domani visita al carcere

Da Antonio Leverone

Oggi nel primo pomeriggio, U Dragun ha raggiunto la Gorgona a coronamento della spedizione remiera ideata e fortemente sostenuta dal presidente timoniere Andrea Costa.

La tappa di avvicinamento della seconda tappa di avvicinamento da Monterosso alle Grazie , causa il mare avverso da sudovest aveva messo a dura prova tutto l’equipaggio che si era alternato ai remi. Questa mattina con l’assistenza attiva della goletta Pandora e un consulto tra il comandante e il timoniere Andrea sulla aggiornata situazione meteomarina, l’equipaggio decideva di verificare lo stato del mare fuori la diga foranea di La Spezia per valutare le reali possibilità di navigazione che, in ogni caso davano onda da libeccio variabile da 50 cmt. fino a 1 metro. La navigazione si è conclusa positivamente sia pure con qualche difficoltà, con l’arrivo nel piccolo porto dell’isola.

Domani, Giovedì, l’equipaggio è ospite della direzione del Carcere e avrà l’occasione di incontrarsi con gli ospiti e i pochi residenti nell’isola. Venerdì 7 luglio U Dagun ripercorrerà le tappe per il ritorno a Camogli.

» leggi tutto su www.levantenews.it