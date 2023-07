Cittadinanza onoraria nel segno dello sport, onorificenza a Roberto Gallina e Stefano Mei

Cittadinanze onorarie nel segno dello sport a Bolano. Nei giorni scorsi il consiglio comunale ha infatti conferito l’onorificenza a Roberto Gallina, protagonista nel motociclismo come pilota, tecnico e manager, e a Stefano Mei, campione europeo dei 10mila piani a Stoccarda ’86 e presidente nazionale Fidal. Il riconoscimento a Gallina è stato conferito, si legge nella motivazione, “per il carattere esemplare della sua dedizione al mondo del motociclismo nel quale ha eccelso non solo come pilota professionista ma anche come team manager e tecnico, impegnandosi fattivamente sul piano della sicurezza; per aver portato un piccolo Comune come il nostro all’attenzione dei media di tutto il mondo; per aver mantenuto, pur essendo mondiale lo scenario della sua attività e notorietà, forte attaccamento al territorio e avervi favorito l’approccio dei giovani al mondo complesso dei motori, mettendo a disposizione, con generosità, tutta la sua esperienza e competenza tecnica; perché molti sono i giovani e non solo i giovani che riconoscono in Roberto Gallina la serietà e la capacità tecnica di risolvere qualsiasi problema meccanico e a lui si rivolgono per avere risposte e consigli”.

Cittadinanza onoraria conferita a Mei “per le sue doti umane e sportive e per essere stato punto di riferimento per molti giovani del nostro comune che si sono avvicinati al mondo sano dell’atletica proprio ammirando le imprese dell’idolo di casa e cercando quindi di emularlo”.

