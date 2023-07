Dal 26 al 28 luglio torna il Premio Nazionale Città di Loano, tre giorni dedicati alla musica tradizionale italiana con “l’istinto di narrare”

Loano. Un viaggio musicale di tre giorni che attraversa il meglio della musica tradizionale italiana: dal Molise alla Puglia, passando per la Campania e la Calabria, attraverso l’Appennino bolognese fino alle montagne del Piemonte. Dal 26 al 28 luglio a Loano (SV), affacciato lì su quel Mar Ligure, crocevia di incontri, influenze e scoperte, si rinnova l’appuntamento con il Premio Loano. Ospiti dell’edizione 2023 sono: Rachele Andrioli (Premio Miglior Album e Premio Giovani 2022), Peppe Barra, Giuseppe “Spedino” Moffa, Ettore Castagna, Placida Staro (Premio Loano – Fondazione A. De Mari 2023) e Teres Aoutes String Band. Tre giorni di concerti e incontri con il pubblico celebrano gli artisti che meglio raccontano – con originalità e freschezza – un’idea di musica di tradizione nel 2023.

L’anno scorso celebravamo l’edizione della maggiore età del Premio Loano nel segno del “ritorno al futuro”, con l’auspicio di trovare – nell’epoca del culto del passato – una musica che fosse “tradizionale” e “nuova” insieme, in grado di immaginare vie di fuga lontane dalla nostalgia e dalla retromania. È questa, e lo è da sempre, la scommessa del Premio Loano. Una scommessa – spiega il direttore artistico Jacopo Tomatis – che ci pare vinta anche per questo 2023: basta dire che la vincitrice del Premio Giovani, Rachele Andrioli, si è aggiudicata anche quello per il Miglior album in assoluto.

