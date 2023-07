Ennesimo stop per la cremagliera di Granarolo: dal 2024 chiuderà per più di un anno

Genova. Nuovo stop in vista per la ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo, storico impianto che collega il centro alle alture della città. A partire dalla primavera del 2024 la linea chiuderà completamente per più di un anno. Il motivo? Una serie di lavori di adeguamento tra cui soprattutto il consolidamento dei muraglioni risalenti all’Ottocento che dovranno essere conformati ai nuovi standard di sicurezza.

La documentazione progettuale è stata inviata da Amt ai municipi Centro Est e Centro Ovest per l’invio delle osservazioni. L’appalto dovrà essere aggiudicato entro dicembre 2023 e al momento non c’è una data precisa di inizio dei lavori. Le operazioni dovrebbero durare 12-18 mesi. Oltre al rifacimento dei muri laterali dovranno essere realizzati un nuovo camminamento laterale, anche questo per questioni di sicurezza, e canalette per la raccolta delle acque.

