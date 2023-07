Il capo ufficio tecnico Mugnani si è trasferito a Camaiore, Comune di Sarzana deve cercare un sostituto

Dopo aver avviato alcuni dei più importanti progetti urbanistici di Sarzana come la rigenerazione di Marinella, la nuova Poggi-Carducci, Via Paradiso e la rifunzionalizzazione dell’ex XXI Luglio, il capo ufficio tecnico del Comune Giovanni Mugnani dal primo luglio è entrato in servizio presso l’ente di Camaiore. Palazzo Roderio gli ha infatti rilasciato il nulla osta alla mobilità volontaria, manifestando però anche la disponibilità all’attivazione di un utilizzo condiviso del dirigente che dunque per alcuni giorni alla settimana continuerà a seguire le importati pratiche sarzanesi. La partenza di Mugnani – che era arrivato in piazza Matteotti nell’agosto 2020 – lascia scoperta un’altra casella fra le tante che l’amministrazione deve ancora riempire nella pianta organica del Comune.

