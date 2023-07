In crociera sull’Albatros per l’ultima sfida tra poeti

Mollare gli ormeggi sulle utime luci del giorno e prendere il largo, navigare nella notte del Golfo dei Poeti con a bordo un carico molto particolare: la poesia e il suo pubblico. Questa la ricetta di Senti Che Muscoli SP! lo spettacolo di poetry slam organizzato dai Mitilanti in collaborazione con Navigazione Golfo dei Poeti e con il sostegno di Farmacia Santa Barbara.

Ma cos’è esattamente un poetry slam? Si tratta di uno spettacolo in cui i partecipanti declamano, senza l’ausilio di oggetti scenici o accompagnamento musicale, testi scritti di proprio pugno, sottoponendosi al giudizio di una giuria composta da giurati scelti casualmente tra il pubblico. Un modo per riscoprire l’originaria natura di arte orale e condivisa della poesia. Un format che sta spopolando sempre più in Italia, con oltre 400 date organizzate annualmente su tutto il territorio nazionale.

A Spezia, piazza tra le più rinomate per questa particolare disciplina, per il secondo anno consecutivo il poetry slam ha trovato casa sul traghetto degli spezzini: l’Albatros. Già due le gare andate in scena sul ponte sole dell’iconica motonave, con ottimo riscontro di pubblico. Tanto che per questa serata finale, il programma si arricchirà di un particolare non da poco: l’Albatros navigherà!

A gestire la gara ci saranno i Mitilanti, il collettivo di poesia performativa attivo a Spezia e su territorio nazionale, per altro non nuovo a spettacoli marini, visto che sono stati proprio loro a ideare e mettere in scena: Sail in, il drive in marino del Golfo dei Poeti.

Per il poetry slam di questo venerdì saliranno a bordo dell’Albatros sei dei migliori interpreti italiani della specialità, selezionati nelle precedenti serate, ovvero: Danna, Daniela Falone, Gnigne, Stefano Goldaniga, Olympia e Tommaso Virga. Il vincitore o la vincitrice sarà decretato, come detto, dal pubblico presente.

Chi si aggiudicherà la serata si qualificherà anche alle fasi successive del campionato italiano gestito dalla LIPS, la Lega Italiana Poetry Slam.

L’imbarco è previsto alle 20:45, la partenza per le 21:15

“Avevamo già coronato un sogno portando il poetry salm a bordo di quello che è un vero e proprio simbolo del Golfo dei Poeti. – fanno sapere i Mitilanti dal loro quartier generale – Ora facciamo addirittura un poetry slam in crociera! Il nostro consiglio, a tutti quelli che ci seguono, ma anche a chi non si è mai ancora avvicinato al poetry slam è di procurarsi al più presto un biglietto e non mancare: sarà un evento unico!”

Il biglietto ha lo stesso costo delle prime due serate, andate in scena con l’Albatros ormeggiato, e cioè 10 euro più diritti di prevendita. Per altro l’acquisto in prevendita è caldamente consigliato dagli organizzatori. I biglietti sono disponibili sul sito di Navigazione Golfo dei Poeti, a questo link:

Seconda serata del Senti che muscoli Poetry Slam

