Invasione di ratti, l’esperto: “Genova è la città peggiore d’Italia” ma il focus sul centro storico inizia a dare risultati

Genova. “Genova è la peggiore città italiana per quanto riguarda la presenza di ratti da un punto di vista urbanistico, quella che portiamo avanti è una vera battaglia”. Lo ha detto, durante la commissione consiliare sul tema, questa mattina a palazzo Tursi, Giorgio Chiaranz, esperto di fauna urbana e vicepresidente della cooperativa Il Rastrello. E’ lui, insieme a Stefano Ferretti, a portare avanti da qualche tempo una sperimentazione chiamata “progetto SfRatto”, concentrata sul centro storico cittadino e basata su una mappatura dei punti critici, sulla chiusura di buchi e tane, esche, dispositivi che producono microscosse sismiche e tombini-trappola con chiusure basculanti in grado di fare entrare i topi ma non farli uscire.

“I commercianti della zona ci hanno ringraziato, dicono che non hanno mai visto così pochi ratti”, ha detto Chiaranz all’aula della commissione. Il problema è che i topi non sono solo in una piccola frazione del centro storico ma in tutta la città. E come hanno spiegato i tecnici dell’ufficio Animali critici del Comune “la loro uscita all’esterno è sollecitata, alimentata, dai tanti cantieri aperti in città”. Da quello del parcheggio a Portello, a quelli alla Foce, a quelli della metropolitana, “le vibrazioni spingono i topi ad allontanarsi e a migrare altrove”.

