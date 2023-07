Genova. Le famiglie Messina e Gavio hanno raggiunto un’intesa per il passaggio alla Ignazio Messina & C. spa del 100% delle quote societarie di Terminal San Giorgio srl, da porre al vaglio dell’Autorità di Sistema Portuale.

Terminal San Giorgio è concessionaria nel porto di Genova in ati con la stessa Messina per i Ponti Libia e Canepa e, da sola, per il Ponte Somalia.

