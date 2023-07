Portofino: domani “La Notte dei Talenti” in Piazzetta

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino

Le giovani stelle della musica lirica tornano a brillare nella Piazzetta di Portofino. Domani sera 6 luglio 2023, con inizio alle ore 21, ritorna in riva alla perla del Tigullio il “Portofino International Festival” con “La Notte dei Talenti”, rassegna dedicata alle giovani promesse della musica lirica attentamente selezionate da “Il Concorso Lirico Internazionale Città di Genova”, premio patrocinato da Regione Liguria. La manifestazione, che sarà anticipata da un cocktail di benvenuto, celebrerà come ogni anno il belcanto e le romanze che hanno reso nota l’opera lirica italiana in tutto il mondo immergendo il pubblico in atmosfere suggestive tra melodie uniche e scenari mozzafiato. Per l’occasione accompagnerà i cantanti il Maestro Francesco Barbagelata, pianista e direttore d’orchestra già apprezzato al Portofino International Festival e ambito dai migliori teatri d’Italia e d Europa. Seguirà l’esibizione dei The Moochers, giovane formazione genovese che rivisiterà in chiave swing i grandi classici insieme alla special guest, il tenore Gianni Mongiardino. Da Four Season a Renato Carosone, a Jerry Lee Lewis, tante saranno le proposte che impreziosiranno la serata nella storica Piazzetta. Sponsor della manifestazione sono Dufour à la Rose, Pasticceria El Doiz, Panificio Tossini, Fondazione Gaslini, GuitarLab e Italtende.

