Pra’, rivoluzione viabilità per i lavori al casello della A10: disagi al traffico fino a novembre

Genova. Saranno mesi di passione per il traffico nel Ponente genovese. Sono iniziati questa settimana i lavori per la realizzazione del nuovo viadotto che collegherà il casello autostradale di Pra’ al terminal portuale. Un cantiere che porta con sé una vera rivoluzione per la viabilità che ha già fatto sentire i suoi effetti in questi primi giorni.

Le modifiche riguardano sia l’entrata sia l’uscita dal casello di Pra’. I veicoli provenienti dall’autostrada non possono più percorrere la rampa sulla destra ma vengono convogliati su quella che normalmente sarebbe la rampa di entrata, da cui si può sempre svoltare in direzione di Pra’ (due corsie) o di Voltri (una corsia). In questa manovra, tuttavia, sono costretti a tagliare la strada ai mezzi pesanti in uscita dal porto, che continuano a percorrere il viadotto esistente e devono dare la precedenza.

» leggi tutto su www.genova24.it