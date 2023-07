Rapallo: “Maratona di letture sotto le stelle” con Salvo Agosta

Da Alessandra Rotta per la Parrocchia San Michele di Pagana

Hanno inizio il 7 luglio alle 21.30 gli incontri della rassegna Sotto il campanile sul sagrato della Parrocchia di San Michele di Pagana con una sorpresa, una vera e propria “Maratona di letture sotto le stelle” in collaborazione con Radio Aldebaran con la voce di Salvo Agosta e le note musicali del chitarrista Enrico Testa.

Se vi piace leggere e far conoscere anche al pubblico ciò che apprezzate l’occasione è davvero unica!

Palco e microfono per 150 secondi, due minuti e mezzo per incantare la platea e farla viaggiare nello spazio e nel tempo. Ovviamente si dovrà portare il libro da cui trarre la lettura. Eccezionale madrina della serata Rosellina Archinto, un mito dell’editoria italiana.

E’ necessario prenotare presso la Radio Aldebaran al numero di whatsapp 338 15 83 448 o telefonando allo 0185 314125 durante le dirette. Solo 15 posti!

