Regione: l’assessore Scajola a Testico, Toirano e Altare per i rispettivi progetti di rigenerazione urbana 

Savona. Rigenerazione urbana: Regione Liguria in campo per distribuire le risorse ai Comuni che hanno richiesto finanziamenti per valorizzare anche i piccoli centri dell’entroterra.

Proprio oggi, l’assessore regionale Marco Scajola ha fatto visita a Testico, Toirano ed Altare. Nel primo caso sono stati avviati i lavori di recupero della pavimentazione della frazione Case Soprane di Poggio Bottaro a Testico. L’intervento, finanziato con risorse del Fondo Strategico Regionale 2022 pari a circa 200 mila euro, porterà alla riqualificazione ambientale, architettonica, paesaggistica e sociale dell’area situata a monte del capoluogo.

