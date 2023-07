Riqualificazione di Cadimare, Cimino: “Ritardi dovuti all’accordo del 2017”. L’opposizione: “Concessione assente al momento dell’inserimento nel Pnrr”

Le tempistiche, il mancato coinvolgimento dei consiglieri comunali e degli abitanti, i nuovi volumi e le beghe burocratiche che sono venute al pettine sull’effettiva possibilità di concedere l’area al Comune. Questi e altri aspetti sono emersi nel pomeriggio di mercoledì durante la seduta della commissione Controllo e garanzia che ha messo la lente sul progetto di riqualificazione di Cadimare presentato a fine maggio alla popolazione e attualmente in fasi di procedura negoziata per l’assegnazione dell’appalto.

Tempi stretti, che sono stati subito messi in evidenza da Fabio Cenerini e Franco Vaira, autori della richiesta di convocazione della commissione presieduta da Piera Sommovigo. “Avete presentato il progetto definitivo il 22 maggio ponendo come obiettivo quello dell’affidamento entro il 31 luglio. Tanto valeva non andare a mostrare il progetto alla popolazione”, ha detto Cenerini.

Vaira ha posto l’accento sul metodo: “Ormai è prassi non discutere con la cittadinanza o con il Consiglio. Noi tutti siamo venuti a conoscenza della questione dalla stampa. Ed è difficile discutere una cosa del genere con tempi così stretti”.

“Il mio predecessore assessore Piaggi ha iniziato a condividere il progetto con i comitati nel 2021 e io vedo spesso gli abitanti del borgo e ne ho ascoltato le rimostranze”, ha sostenuto Cimino, che ha poi attribuito le lungaggini amministrative alla genesi dell’accordo siglato a giugno 2017 tra l’allora sindaco Massimo Federico e il ministro della Difesa Roberta Pinotti. “Quell’accordo era carta straccia. Quando ci siamo rivolti alla Capitaneria di porto per dovere istituzionale, ci è stato detto che l’area ricadeva nel demanio marittimo e che non avremmo potuto procedere senza modificare le carte. Abbiamo dovuto fare le corse per arrivare a ottenere la concessione, grazie a una procedura di occupazione d’urgenza. Per questo siamo arrivati fine maggio a presentare il progetto. Altrimenti avremmo perso i soldi del Pnrr. Inoltre per dimostrare che l’area non è inquinata sono stati richiesti dei carotaggi, e anche questo ha comportato un periodo di stop”.

L’assessore ha poi risposto ad alcune delle critiche mosse dagli abitanti alla presentazione, ribadendo che alcuni spazi del nuovo fabbricato dovranno essere destinati al seggio elettorale (perso con il passaggio delle ex scuole ad Arte) e mostrandosi possibilista per quel che riguarda le modifiche alla soluzione del prato individuata al posto di una porzione del piazzale coperto dai pini e oggi reso pericoloso e disagevole dall’affiorare delle radici. “Per gli abitanti il verde è forse invasivo, vedremo come fare in sede di cantiere. Ma il problema delle radici c’è e la Soprintendenza ha detto che gli alberi non si possono toccare. Solamente tre, troppo vicini alle fondamenta del nuovo edificio, saranno abbattuti e sostituiti con nuove piante della stessa tipologia”.

