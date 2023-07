Roma. Sampdoria deferita dal procuratore federale della Figc al tribunale federale nazionale.

Le motivazioni sono elencate in una nota pubblicata sul sito della Figc. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e propria per il mancato versamento della quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023.

