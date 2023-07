A Genova torna Electropark Festival con oltre 50 artisti, la grande novità è la Groove Island

Genova. Da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2023 va in scena a Genova la dodicesima edizione di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative in programma tra il Galata Museo del Mare, il Mercato dei Pescatori della Darsena, il Virgo Club, il Bonfim Club e Groove Island a San Michele di Pagana nel Golfo del Tigullio, grande novità del 2023. Ad alternarsi sui diversi palchi di Electropark Festival oltre 50 artiste e artisti provenienti da dodici paesi differenti: James Holden, Anthony Rother, Mary Lattimore, Valentina Magaletti con Warshadfilm, Ninos Du Brasil, Nziria con Bianca Peruzzi, Kapote, Sam Ruffillo, JakoJako, Authentically Plastic, Inner8 + sYn, Liliane Chlela, Juba, Azu Tiwaline, SocksLove, Stellare, No Plexus e Sara Berts. In aggiunta agli spettacoli musicali, sono presenti nel programma sei “performing acts” fra danza, teatro e installazioni multimediali, prodotti da altrettante compagnie da Italia, Olanda e Belgio.

Per tre giorni, Electropark Festival porta in diversi luoghi di Genova, da levante a ponente e nel Golfo del Tigullio musica elettronica dal vivo, spettacoli, dj set e performance artistiche multidisciplinari, con artiste e artisti di fama nazionale e internazionale. “Il programma di quest’anno è il risultato di più di un anno di lavoro – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – il cui obiettivo primario è offrire alla città di Genova e alla Regione Liguria un festival di calibro internazionale, che porti musica elettronica e arti performative in diversi luoghi della nostra città, anche fuori dal centro cittadino. Questo per dare la possibilità a cittadini e turisti – aggiunge – di trascorrere un weekend tra le bellezze di Genova e della Liguria, ma anche per far scoprire e rigenerare luoghi poco esplorati della città“.

