Albenga, lavori di pulizia straordinaria nell’alveo del fiume Centa

Albenga. Nella giornata di ieri è stata effettuata una pulizia straordinaria con rimozione dei rifiuti (anche ingombranti) dall’alveo del fiume Centa, ad Albenga.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “Il sindaco Riccardo Tomatis ha firmato apposita ordinanza – necessaria per poter intervenire in un’area di competenza della Regione Liguria come è l’alveo del fiume Centa – al fine di ripulire l’intera zona.Grazie alla collaborazione della SAT e dei nostri operai abbiamo potuto rimuovere e smaltire i rifiuti, anche ingombranti, che, oltre a creare una situazione di degrado, potevano ostacolare il deflusso dell’acqua”.

» leggi tutto su www.ivg.it