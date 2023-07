Botte, sangue e sesso in Piazza Cavour: notti agitate in centro, residenti furiosi

C’è chi parla di escalation, chi di episodi isolati e non connessi tra loro. Sta di fatto che ieri notte nella zona di Piazza Cavour è andato in scena l’ennesimo caso di violenza, con tanto di grida, vetri rotti e tracce di sangue sparse qua e là. Stando a quanto appreso, tra un gruppo di persone è scoppiata una brutta lite. Non c’è voluto molto che i contendenti passassero dalle parole ai fatti: percosse, danneggiamenti a un’auto in sosta e tracce di sangue sui muri e sulle saracinesche delle attività che avrebbero riaperto questa mattina. Un campo di battaglia e un brutto risveglio per i commercianti che stamani hanno dovuto ripulire il marciapiede.

