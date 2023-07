Calcio/ Samp, a Bogliasco l’abbraccio dei tifosi

La Sampdoria è pronta a ripartire per una nuova stagione dopo aver passato mesi difficili dal punto di vista societario. A Bogliasco saranno presenti i tifosi pronti a caricare la squadra prima della partenza per Livigno.

“Finalmente possiamo dirlo, si riparte. Lunedì alle 17 avrà luogo a Bogliasco il primo allenamento di questa stagione – dichiara in un volantino La Sud – Per noi il primo appuntamento ufficiale al quale essere presenti. Non sentiamo il bisogno di ricordarvi cosa abbiamo vissuto e rischiato negli ultimi mesi”.

» leggi tutto su www.levantenews.it