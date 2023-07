Calciomercato tra categorie: si muovono Ceriale, Borgio e Nolese

Il calciomercato sta prendendo sempre più spazio nelle calde giornate d’estate. Passo dopo passo, le varie società stanno cercando di creare squadre pronte ad affrontare al meglio i rispettivi campionati. Ed oggi tre sodalizi di categorie differenti si sono mossi in tal senso.

Prima ufficializzazione per il Ceriale che mette a disposizione di Davide Brignoli una punta di prospettiva come l’ex Vadino Ronny Sacco, militante anche nel Fossano in Eccellenza. Poi c’è il solito Borgio Verezzi che, con il direttore sportivo Fabrizio Tuninetti, sta collezionando colpi su colpi per alzare ancora di più le ambizioni: ufficiale l’approdo in rossoblù di Ogers Hazizi, portiere classe 2000 già alla Baia Alassio con Tuninetti che ha voluto credere nuovamente nelle sue capacità. Infine la Nolese in Seconda Categoria ha messo a segno un tris di innesti: arriva l’attaccante Francesco Caruso ex Speranza, il compagno di reparto Federico Ganduglia, al ritorno da un infortunio, e l’esperto centrocampista Andrea Scaramelli.

