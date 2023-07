La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona comunica che Enrico Schiappapietra è stato nominato componente del Consiglio camerale in rappresentanza del Settore Turismo.

Schiappapietra, che subentra a Vincenzo Bertino, è stato designato dalle associazioni apparentate – Confcommercio Imperia, Confcommercio Savona, Confcommercio La Spezia, Confesercenti Imperia, Confesercenti Savona, Confesercenti La Spezia, Confindustria Imperia, Confindustria La Spezia, UPA Savona – e resterà in carica fino al 25 novembre 2026, data di scadenza dell’attuale Consiglio.

“Nel ringraziare Vincenzo Bertino per l’impegno profuso nel suo ruolo di consigliere camerale, formulo a Enrico Schiappapietra, a nome di tutto il Consiglio, i migliori auguri di un proficuo lavoro, nella convinzione che, forte della sua esperienza in ambito turistico, egli saprà fornire un contributo importante nelle decisioni che la Camera di Commercio sarà chiamata a prendere”, è il commento del presidente camerale Enrico Lupi.

L’articolo Camera di commercio, Enrico Schiappapietra nuovo consigliere in rappresentanza del Turismo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com