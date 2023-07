Camogli: progetto riqualificazione piscina, ora si attende il via del Coni

Conferenza stampa, questa mattina nella sala consigliare a Camogli, per la presentazione del progetto di riqualificazione della piscina comunale “Giuva Baldini” per un importo complessivo di 2.800.000 euro. Progetto che il consigliere delegato allo Sport è riuscito a realizzare con la collaborazione dei tecnici in tempi strettissimi per poter accedere agli auspicati finanziamenti del Coni che risponderà entro settembre. Presente tutta la giunta, ha preso la parola il sindaco Giovanni Anelli (ha spiegato che è prevista la riqualificazione della zona circostante), Claudio Pompei che ha illustrato il progetto e gli obiettivi; il vicesindaco Lorenzo Ghisoli che ha spiegato che prima dell’approvazione del progetto sono state ascoltate anche le opposizioni, il presidente della Rari Nantes Camogli Massimo Bozzo che ha assicurato la collaborazione della società, pregando di non chiudere l’impianto natatorio durante i lavori. I tecnici, infine, hanno illustrato il progetto.

E’ previsto il rifacimento della copertura della piscina, che sarà in alluminio, apribile con un sistema di scorrimento. Saranno presenti inoltre delle pareti laterali trasparenti, per facilitare l’ingresso di luce e sole. Il progetto include la presenza di una seconda vasca (8×4) per consentire attività di riabilitazione e dare uno spazio a persone affette da disabilità. In quest’ottica è prevista la creazione di percorsi di accesso e fruizione con abbattimento delle barriere architettoniche. Verrà ricostruita una zona per il ristoro, in un contesto integrato con il solarium. A tale zona verranno dedicati dei servizi igienici, che si troveranno sullo stesso piano. Il piano di rifacimento prevede inoltre che siano costruiti degli spogliatoi nuovi, secondo la normativa Coni.

