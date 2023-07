Ecco lo staff di Alvini: Montagnolo il vice, confermato Lorieri. Terzi in Under 17

Dopo l’annuncio di Massimiliano Alvini come nuovo allenatore dello Spezia, è il momento di presentare anche lo staff che accompagnerà il tecnico di Fucecchio nella nuova avventura con le Aquile. Al fianco di Alvini ci sarà lo storico vice Renato Montagnolo, trentatré anni e già secondo del tecnico da diversi anni, dall’avventura all’Albinoleffe. Laureato in storia, conosce Alvini proprio a Leffe dove svolge il ruolo di match analyst e viene promosso a secondo del tecnico, che da lì in avanti lo confermerà in tutte le sue seguenti panchine. Oltre a Montagnolo, Alvini conferma nel suo staff il responsabile dei preparatori atletici Paolo Artico, con cui il tecnico collabora dai tempi di Perugia, e il collaboratore tecnico Francesco Bonacci, classe ’94, laureato in giurisprudenza e al fianco di Alvini da diversi anni. Insieme a loro viene confermato Marco Ceccomori, collaboratore tecnico e match analyst per la prossima stagione.

Confermati dallo scorso anno invece Simone Lorieri, preparatore atletico e addetto al recupero degli infortuni, Daniele Battara, allenatore dei portieri, e Fabrizio Lorieri, come i due precedenti colleghi arrivato allo Spezia con Luca Gotti, di cui è stato anche il vice oltre ad aver vestito i panni del traghettatore in panchina nel mezzo dell’interregno Gotti-Semplici. Lorieri viene confermato preparatore dei portieri. Non farà invece parte dello staff della prima squadra l’ex capitano Claudio Terzi, che comincia un percorso diverso, sempre con lo Spezia. Terzi sarà il nuovo allenatore della formazione Under 17, e con alcuni collaboratori già presenti nello staff tecnico lo scorso anno guiderà le giovani aquile nel prossimo campionato nazionale.

