Funivia forte Begato, opposizione all’attacco in Regione: “I lavori non partiranno in estate, opera inutile per il tpl”

Genova. “L’odierna audizione della sovrintendenza, nella IV Commissione regionale, sul progetto della funivia per forte Begato ha confermato tutti i dubbi che avevamo sulla bontà e sulla necessità dell’opera per Genova”. Così i consiglieri regionali di opposizione presenti alla Commissione di questa mattina, Selena Candia (Lista Sansa), Sergio Rossetti e Armando Sanna (Partito Democratico), Paolo Ugolini (Movimento 5 Stelle) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

“Il Comune di Genova continua a dire che i lavori partiranno in estate e che è già stato tutto predisposto, ma non è così – sottolineano i consiglieri – la sovrintendenza, che non ha mai visto un progetto esecutivo dell’opera, esprimerà un suo parere in sede di Conferenza dei servizi e questo significa che da quel momento dovranno passare 90 giorni. E occorre ricordare che i 90 giorni sono subordinati alla presentazione del progetto definitivo dell’opera, per permettere alla sovrintendenza, e a tutti gli altri enti preposti, di potersi esprimere”.

