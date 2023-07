Funivie, Cgil Savona: “Ricostruzione ancora ferma al palo, una vergogna tutta italiana”

Savona/Cairo Montenotte. “La questione funivie è una vergogna tutta italiana. La ricostruzione e ancora ferma al palo e la formazione non è mai partita per responsabilità della Regione Liguria. Governo, Ministero e Regione Liguria diano finalmente risposte concrete. Dopo oltre 3 anni e mezzo non sono più accettabili rinvii o rimpalli di responsabilità”. Duro attacco della Cgil Savona.

“Il ministero finalmente ritorna a battere un colpo. Ha risposto alla nostra lettera in cui sollecitavamo Ministero, Regione, Autorità Portuale e Commissari ad incontraci dopo mesi di silenzi imbarazzanti. La riunione è prevista per il prossimo 13 luglio a Roma alle 10 peccato che nella convocazione non ci sia traccia dei due Comuni più interessati – Savona de Cairo Montenotte –

Nel frattempo l’infrastruttura è al palo. Non è ancora iniziata la ricostruzione dei piloni”.

