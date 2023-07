Gesuiti ed ex fabbricato scolastico di Via Pascoli, nuovo tentativo. All’asta anche compendio immobiliare a Pagliari, si parte da oltre mezzo milione

Il Comune della Spezia mette in vendita dieci beni di proprietà dell’ente tramite un’asta pubblica che sarà esperita il prossimo 12 settembre alle 10.00 nella Sala multimediale di Palazzo civico, con offerte da presentare entro le 12.00 del giorno precedente. Tra i lotti, torna l’ex Residenza dei Padri gesuiti di Via XX settembre, che va incontro a un ulteriore ribasso della base d’asta, da 990mila a 891mila euro; come anche torna l’ex fabbricato scolastico di Via Pascoli, con base d’asta di un milione e 400mila euro circa, anche qui ribassata del dieci per cento. Non era presente invece tra i beni dell’ultima asta, bandita ad aprile, il lotto 10 di questa tornata, cioè un compendio immobiliare sito a Pagliari, in Via Pitelli, costituito da fabbricato più terreno pertinenziale; base d’asta 528mila euro. “La tempistica del rogito notarile è subordinata al termine delle pratiche di aggiornamento catastale della nuova viabilità per il collegamento tra Via delle Casermette e Via Pitelli – si precisa nella documentazione -. Eventuali pratiche di frazionamento non contemplate nel progetto stradale e necessarie per la definizione delle aree oggetto di cessione saranno a completo carico dell’aggiudicatario”.

Completano il novero questi beni, alcuni dei quali già presenti nell’ultima procedura: un alloggio in Via M. Federici (base d’asta 69.660 euro), un fondo in Via Pozzuolo Favaro (base 172.700 euro), un terreno in Via del Parodi (base 28.800 euro), terreni qualità bosco ceduo in Via delle Cinque Terre (base 16mila euro), un fabbricato indipendente da ristrutturare a uso civile abitazione in Via Viseggi (base 170.100 euro), una porzione di terreno qualità incolto produttivo in Viale Fieschi a Cadimare (base 4.700 euro) e un’area di corte in Via delle Polle a Biassa (base 4.500 euro).

Bando d’asta e documentazione correlata scaricabili dall’albo pretorio del Comune della Spezia e dal sito istituzionale dell’ente.

