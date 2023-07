“Gianluca forever”: testimonianze e racconti in ricordo di Vialli con gli amici d’infanzia e gli ex compagni di squadra

Sabato 8 luglio, alle 21, in Piazza Cavour, a Levanto, è in programma una serata in ricordo di Gianluca Vialli organizzata da suoi amici d’infanzia di Cremona, ex compagni di squadra alla Cremonese, il nipote Riccardo, giornalisti (Marco Nosotti) e l’autore del libro “Gianluca gonfia la rete” (Matteo Bonetti).

All’iniziativa parteciperà anche il presidente della Sampdoria, Marco Lanna.

Sarà una chiacchierata sul palco nella piazza del Comune davanti ad un maxischermo sul quale scorreranno foto e video di Vialli.ù

“Come amministrazione comunale abbiamo accolto e promosso con grande piacere l’iniziativa, consapevoli dei valori positivi che Gianluca Vialli ha saputo trasmettere dentro e fuori del calcio – dice l’assessore alla Cultura e allo Sport, Federica Lavaggi – L’affetto che abbiamo percepito dalle testimonianze di alcuni degli amici d’infanzia che ci hanno contattato per organizzare la serata sono la migliore testimonianza del valore di Vialli come uomo prima ancora che come calciatore. Per questo attendiamo con curiosità di ripercorrere le tappe della sua carriera attraverso racconti e aneddoti di chi lo ha conosciuto più da vicino e ne ha condiviso momenti importanti della vita sportiva e di quella privata”.

