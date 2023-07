I diritti delle famiglie colpite dagli incidenti sul lavoro: protocollo e vademecum aggiornati

Un protocollo aggiornato, un vademecum digitale oppure tascabile, per garantire alle famiglie tutte le informazioni a loro disposizione dopo un lutto, oppure, una “tempesta” dovuti agli incidenti sul lavoro. Una necessità, per la Prefettura della Spezia, anche alla luce di recenti episodi di cronaca. Il processo parte da lontano: il 26 ottobre 2022 le Istituzioni Pubbliche e le Parti Sociali avevano sottoscritto l’aggiornamento del “Protocollo d’intesa per il sostegno alle vittime di incidenti sul lavoro e ai loro familiari”, già stipulato nel 2013. Quest’oggi è stata presentata la seconda edizione del vademecum elaborato in attuazione del protocollo, che ha l’obiettivo di agevolare l’accesso dei lavoratori e dei loro familiari agli interventi di protezione sociale e sanitaria che potranno essere attivati in caso di infortuni sul lavoro, mortali o di gravi lesioni.

Il vademecum, disponibile anche in formato digitale sul sito internet della Prefettura della Spezia, è diviso in tre sezioni. La prima è dedicata alle vittime di infortuni sul lavoro, la seconda è relativa alle prestazioni previste per i familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro, mentre la terza riporta i riferimenti e i contatti degli Enti e delle associazioni firmatarie del protocollo e dei patronati a cui è possibile richiedere assistenza.

