Il mondo dell’HR incontra lo sport, a Valletta Cambiaso padel, tennis e confronto con Aidp

Genova. In un tardo pomeriggio d’estate può capitare di vedere la responsabile Hr di un’azienda, due consulenti per le risorse umane e una psicologa del lavoro, correre sotto rete e a bordo campo, con in mano una racchetta da padel, sport mai provato fino a quel momento, divertirsi come ragazzine. E’ solo una delle immagini di una giornata speciale, quella organizzata dalla sezione ligure della Aidp, associazione italiana per la direzione del personale, un network dei manager e professionisti dell’Hr, che nella nostra regione conta circa 200 associati.

Giovedì 6 luglio al centro sportivo Nuova Valletta Cambiaso-Parco dello Sport, nella gestione “aperta” delle società Cristoforo Colombo Beach Club e Amaras si è svolto l’evento “Aidp Liguria incontra lo sport”.

» leggi tutto su www.genova24.it