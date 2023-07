Lavagna: “Musica e Gusto” ritorna e si rinnova

Tramite le parole di Paola Cozzolino, sua presidente Civ-Ci vediamo in centro di Lavagna ha annunciato oggi, in conferenza stampa nella sala del Consiglio comunale, la realizzazione dell’undicesima edizione di “Musica e Gusto”, venerdì 14 luglio prossimo, dalle 18 alle 24. Evento che ormai appartiene alla tradizione delle estati lavagnesi, fermato tre anni a causa del Covid. “Siamo contenti di recuperare questo evento ereditato dalla giunta precedente. In tutte le piazza cittadine avremo la musica di una band, le vie centro storico saranno occupate dalle attività commerciali”. “Il comune ci teneva tantissimo a questa manifestazione. “Musica e gusto” è diventata parte dell’identità lavagnina. Grazie al Civ e a tutti coloro che ci sostengono nell’organizzazione”, dichiara la vicesindaco Elisa Covacci. Daniele Bersaglio, assessore al commercio, ha ringraziato tutti i commercianti che hanno aderito. A questa “manifestazione importante a livello provinciale che raccoglie partecipazione da comuni limitrofi”.

In piazza Marconi si potrà ascoltare la musica del “Corpo Bandistico Città di Lavagna” insieme al Gruppo “Le Bimbe di Erode”; in piazza Vittorio Veneto la band “Dance to the Future” allieterà con pezzi dagli anni Settanta ai giorni nostri, la macchina di ritorno al futuro e un punto per farsi i selfie; in piazza della Libertà ci sarà il gruppo swing “The Moochers”. Il lungomare si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con “DJSet”; via Nuova Italia verrà animata da “La Mandirola”, cantautrice che ha vinto il Basking Contest per artisti di strada l’anno scorso, via XXV settembre da Giulia Cancedda “Cance” e Vaccarino Live.

