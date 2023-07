Lerici, affidato progetto definitivo per l’intero lungomare. A San Terenzo nuove lastre per la passeggiata

Il Comune di Lerici ha affidato all’architetto Andrea Beconcini l’incarico per la redazione del progetto definitivo di riqualificazione paesaggistica e ambientale della passeggiata di Lerici “in adeguamento alle linee progettuali e alle specifiche dei materiali definite con la Soprintendenza comprensiva di uno studio dei particolari decorativi e cromatici della pavimentazione del lungomare, delle pavimentazioni del centro di Lerici,

Via Roma, Vicolo Migliorini e Vicolo Carosini e uno studio dell’area della fermata lato mare di Via Biaggini e dello spazio Erbetta”, spiega la determina che incarica il professionista, già autore del progetto esecutivo del primo lotto (da Piazza Garibaldi a Piazza Tarabotto). Il nuovo incarico riguarda il definitivo per l’intero intervento sulla passeggiata lericina, che sarà suddiviso in tre o in quattro lotti.

Intanto Palazzo civico, sempre a tema lungomare, ma in questo caso quello di San Terenzo, ha proceduto all’acquisto di materiale per la passeggiata. Il relativo atto dell’ente segnala che “la pavimentazione in lastre di basaltina della passeggiata lungomare a San Terenzo risulta essere danneggiata in più tratti e che le medesime lastre lapidee costituiscono potenziale pericolo per i pedoni”. Di qui l’ordine di nuove lastre di basaltina, per una spesa complessiva di circa 15mila euro, fornite da un’azienda di Roma.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com