Meteo, sulla Liguria ancora tempo variabile. Nel fine settimana arriva il caldo africano

Liguria. Ancora variabilità dettata dal flusso atlantico che scorre sul centro Europa. Dal weekend arriva il caldo africano.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 6 luglio avremo al primo mattino cielo nuvoloso per nubi basse marittime, timide schiarite con il passare delle ore soprattutto a levante. Tra pomeriggio e sera possibili sconfinamenti temporaleschi dal Piemonte, soprattutto nelle zone interne del ponente ma non è escluso l’interessamento costiero da parte di temporali ormai senescenti sul savonese. Migliora in serata con residua nuvolosità sparsa.

