Ordinanza anti alcol, anche la Lega chiede modifiche: “È troppo restrittiva”. Ma la giunta tira dritto

Genova. Si allarga la polemica sulla nuova ordinanza anti-alcol del Comune di Genova che vieta di consumare alcol dopo le quattro del pomeriggio se non all’interno dei locali e nei dehors, con multe fino a 500 euro. E mentre si prepara la manifestazione di protesta Free Luppolis, convocata per venerdì alle 18.30 in piazza De Ferrari, le lamentele adesso arrivano anche dalla Lega, che tramite il capogruppo a Tursi Federico Bertorello chiede alla giunta di rivedere il provvedimento.

“Pur condividendo che sia necessaria una stretta sul consumo di alcolici in città, con un’interpellanza di cui sono firmatario, a nome di tutto il gruppo della Lega abbiamo chiesto di apportare alcune modifiche alle misure contenute nell’ultima ordinanza, per alleggerire le restrizioni sugli orari – spiega Bertorello nella nota -. Chiediamo all’amministrazione di rivedere le regole, che consideriamo troppo restrittive, anche alla luce di una prima fase di sperimentazione e verifica delle multe comminate e delle diverse zone, cercando di rimodularla sulla base di quanto realmente si rivela necessario. Chiediamo inoltre più pattuglie della polizia locale di sera per intervenire in caso di abuso di alcol o comportamenti lesivi al decoro pubblico”.

» leggi tutto su www.genova24.it