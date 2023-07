Ospedale San Martino, terminati i lavori di adeguamento per il super-elicottero dei vigili del fuoco

Genova. Nel rispetto dei tempi prefissati, si sono conclusi i lavori di adeguamento – iniziati il 15 giugno – che hanno interessato l’elisuperficie dell’ospedale policlinico San Martino, ristrutturata per consentire l’atterraggio dell’AW139, il nuovo elicottero da 7 tonnellate in dotazione ai vigili del fuoco e ai servizi di elisoccorso delle regioni confinanti, capace di garantire maggiori prestazioni, più sicurezza e possibilità di operare in situazioni critiche grazie a tecnologie di ultima generazione.

Per l’adeguamento della piazzola si è reso necessario intervenire con lavori di ampliamento della superficie esistente, il che ha permesso un aumento del margine di sicurezza durante le manovre di atterraggio e decollo, ulteriormente implementato dal posizionamento di nuovi presidi antincendio e dalla pulizia dell’area circostante.

