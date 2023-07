Saldi estivi: vendite favorite dalle nuvole, ma nessuna corsa all’acquisto

Oggi primo giorno di saldi estivi, vendite favorite dal fatto che il tempo minaccioso ha scoraggiato moltissime persone ad andare in spiaggia incoraggiando lo shopping. Anche se non vi è stata nessuna corsa per accaparrarsi l’abito, la borsa o le scarpe scontate.

Prima giornata di saldi positiva a Carasco al Centro Commerciale I Leudi del gruppo Coop Liguria dove l’affluenzaè stata buona sin dalle prime ore in tutti i negozi. Qui è attesa una forte crescita nel fine settimana sia per l’arrivo di ulteriori turisti, sia per la concomitanza con il concorso promozionale ” il Sabato arrivano i buoni” che si terrà presso i Leudi sabato 8 e sabato 15 luglio.

