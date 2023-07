Sequestro giudiziario per il porticciolo di Bocca di Magra

Il Giudice Barbuto del Tribunale della Spezia nella data di ieri, 5 luglio, ha accolto ricorso del Comune di Ameglia in merito al sequestro giudiziario del porticciolo di Bocca di Magra, nominando al contempo come custode pro tempore lo stesso Comune nella persona del sindaco Galazzo.

Nello specifico, come spiega l’ente in una nota, il Giudice ha “dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato da Italia Marine Service S.r.l. nei confronti del Comune di Ameglia; accolto il ricorso per sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 n. 1 c.p.c. depositato dal Comune di Ameglia e conseguentemente ha autorizzato il sequestro giudiziario degli ormeggi del Porticciolo di Bocca di Magra”. Il Giudice ha infine “ordinato a Italia Marine Service S.r.l. la consegna immediata del Porticciolo al Comune di Ameglia in persona del Sindaco pro tempore”.

“Si tratta – afferma Umberto Galazzo – di una decisione importante, seppur non definitiva, che conferma la tesi sostenuta dal legale del Comune Avv. Federico Pardini e che va a premiare il duro lavoro svolto in questi mesi dagli uffici comunali. Ora però il tema – conclude – è come dare attuazione a questo provvedimento ed è in corso un’interlocuzione con il gestore, tramite i legali, affinché il tutto si svolga in modo condiviso, ma in tempi rapidi, allo scopo di non arrecare ulteriori disagi agli utenti”.

