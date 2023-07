Sopraelevata, il destino è segnato dal progetto del tunnel subportuale: ne rimarranno solo due monconi

Genova. Due tronconi scollegati tra loro, il cui futuro è tutto da scrivere. A cominciare dalle dotazioni finanziarie, qualunque sia la decisione finale. Ecco cosa rimarrà della Sopraelevata secondo il progetto del tunnel subportuale, entrato ufficialmente nella fase operativa con l’avvio del cosiddetto lotto zero. Un dato, scritto nero su bianco, da cui è necessario partire mentre si infiamma il dibattito sul destino della strada più iconica e controversa della città, che nel 2025 compirà sessant’anni. A lanciare il sasso nello stagno è stato l’architetto Renzo Piano, che dalle colonne de Il Secolo XIX ha proposto un referendum per far decidere direttamente i genovesi, idea accolta con favore dal sindaco Marco Bucci.

In realtà ogni scenario ipotetico non può prescindere da un fatto oggettivo: per collegare il tunnel subportuale alla zona del centro tramite via Madre di Dio e il tunnel delle Casaccie sarà obbligatorio demolire un tratto della strada Aldo Moro. A dirlo chiaramente è il progetto definitivo, ancora sottoposto all’iter autorizzativo Paur, precisando che “l’entità della demolizione è stimata in circa 11.030 metri quadrati“. Per fare spazio alle nuove rampe di raccordo (che permetteranno solo il collegamento con San Benigno e non più con la Foce) bisognerà abbattere entrambe le carreggiate della Sopraelevata in corrispondenza del varco di Molo Giano.

