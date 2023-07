Sorvolo ok, attiva la piazzola dell’elisoccorso a Monterosso. Sarà intitolata a Renzo De Simoni

Il Comune di Monterosso informa che è stato effettuato con successo il primo sorvolo notturno con atterraggio sulla piazzola dell’elisoccorso in località Vettora. “Questa prova tecnica di collaudo è stata essenziale per verificare le luci, i semafori e il corretto funzionamento di tutte le operazioni necessarie durante l’utilizzo della pista. La pista di Monterosso rappresenta la seconda superficie di elisoccorso della riviera. Intitolata a Renzo “Renzino” De Simoni, storico volontario della Pubblica assistenza Croce Bianca, è attualmente operativa, anche se l’inaugurazione ufficiale è ancora in programma”, spiegano da Palazzo civico, sottolineando appunto che la pista, dopo che il Dipartimento regionale di emergenza sanitaria territoriale ha informato dell’esito positivo del test, ha ricevuto il nulla osta per l’inserimento nella rete dei siti attivi. Durante la prova inoltre, informa il Comune, sono stati identificati alcuni piccoli interventi di miglioramento per l’area, che saranno eseguiti al più presto.

