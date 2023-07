A Genova un convegno sulle comunità energetiche, Toti: “Un’opportunità per il territorio”

Liguria. Oggi il Palazzo della Borsa di Genova ospita il convegno nazionale “Comunità Energetiche: un’opportunità per lo sviluppo di un nuovo modello di gestione del patrimonio pubblico”, un incontro dedicato allo stato dell’arte delle comunità energetiche rinnovabili e alle potenzialità dell’energia condivisa, con focus dedicati alle buone pratiche nell’attivazione delle comunità e ai modelli di business per promuovere l’autoconsumo diffuso sul territorio. Il convegno è stato organizzato da RENAEL – Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, con il supporto dell’agenzia tecnica regionale IRE e il patrocinio di GSE – Gestore Servizi Energetici e Regione Liguria.

“Come Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali abbiamo deciso di inaugurare le nostre attività di divulgazione per l’anno 2023 parlando di Comunità Energetiche Rinnovabili un tema centrale per il futuro dei territori locali – spiega Piergabriele Andreoli, presidente di RENAEL – È importante essere in Liguria, che è territorio chiave per i flussi energetici del nord Italia, una regione strategica per i programmi energetici del futuro”.

